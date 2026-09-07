Visite commentée de la chapelle Saint-Christophe et de la fresque « Martyre de saint Christophe », Église Saint-Christophe, Champlitte

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle Saint-Christophe et de la fresque « Martyre de saint Christophe » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Christophe Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église de Champlitte vous ouvre ses portes pour des visites commentées de la chapelle Saint-Christophe, sous la tour-clocher du XVe s. Vous pourrez y admirer deux œuvres majeures créées en 1947 par deux artistes lauréats du prestigieux Grand Prix de Rome : la fresque murale Le Martyre de saint Christophe, peinte par Alfred Giess, et la statue en bois de saint Christophe, sculptée par Félix Joffre.

Église Saint-Christophe 14 rue de l’église 70600 Champlitte Champlitte 70600 Leffond Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté https://associationalfredg.wixsite.com/asso-alfredgiess/l-association Au cœur du bourg de Champlitte, jouxtant le château des seigneurs de Vergy, l’église collégiale Saint-Christophe domine l’ancien village médiéval.

A l’origine de l’église se trouve la chapelle du château agrandie par Antoine de Vergy en 1437. De l’édifice gothique originel subsistent la tour-clocher et la chapelle Saint-Christophe, l’église néoclassique actuelle étant issue des restaurations des XVIIIᵉ -XIXᵉ s.

La chapelle Saint-Christophe abrite deux œuvres contemporaines remarquables (1947), exécutées par deux lauréats du Grand Prix de Rome : une fresque murale, Le martyre de saint Christophe, peinte par Alfred Giess, et une statue en bois du saint sculptée par Félix Joffre. parking

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église de Champlitte vous ouvre ses portes pour des visites commentées de la chapelle Saint-Christophe, sous la tour-clocher du XVe s. Vous y en…

© René Barsot