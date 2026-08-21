Visite commentée de la chapelle Saint-Dominique et des bâtiments de l’ancien couvent et pensionnat des Dominicaines, La chapelle Saint-Dominique, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle Saint-Dominique et des bâtiments de l’ancien couvent et pensionnat des Dominicaines Dimanche 20 septembre, 14h00 La chapelle Saint-Dominique Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Présentation par les membres de la nouvelle association Saint-Dominique Patrimoine, de la chapelle Saint-Dominique, édifiée de 1863 à 1870, du portail rénové de l’établissement construit au XVIIIe siècle, et des bâtiments devenus couvent des sœurs dominicaines et pensionnat de jeunes filles au XIXe siècle, qui abritent aujourd’hui l’école la Colombière et le collège Saint-Charles – site Saint Dominique.

En 1810, les Jacobines, dispersées à la Révolution, forment un nouveau couvent, qui devient, en 1838 le monastère Sainte-Dominique. En 1844, elles s’installent avenue de Paris dans des bâtiments ayant appartenu aux Chevaliers de l’Arquebuse, devenus propriété privée au début du XIXe siècle. Elles font exécuter des travaux d’aménagement de leur pensionnat. La chapelle est construite entre 1863 et 1870, dans un style néo-gothique : elle est donc contemporaine, à Chalon, de l’église Saint-Cosme (1855-1867), de la chapelle de l’ancien hôpital (achevée en 1873), et des travaux d’ « embellissements » de la cathédrale Saint-Vincent sous l’égide de l’abbé Gardette (1850-1870). Les religieuses demeurent à Chalon jusqu’au début des années 1980. C’est toute cette histoire que vous raconteront les bénévoles de l’association ! Ils vous expliqueront aussi le but de l’association qu’ils viennent de créer pour la défense de ce patrimoine.

L’intérieur de la chapelle des Dominicaines sera visible dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine pour la toute première fois.

Départs de visite toutes les demi-heure à partir de 14h jusqu’à 16h30 (durée de la visite 45mn).

La chapelle Saint-Dominique 13 rue du Professeur Leriche 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Présentation par les membres de la nouvelle association Saint-Dominique Patrimoine, de la chapelle Saint-Dominique, édifiée de 1863 à 1870, du portail rénové de l’établissement construit au XVIIIe et…

© Julien Piffaut – ville de Chalon-sur-Saône