Visite commentée de la chapelle Saint-Jean, Chapelle Saint-Jean, Mulhouse

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle Saint-Jean Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Chapelle Saint-Jean Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Une guide-conférencière de la Maison du Patrimoine décryptera les exceptionnelles fresques murales exécutées au début du XVIe siècle et vous emmènera dans l’histoire de ce bâtiment construit au XIIIe siècle.

Chapelle Saint-Jean 19 Grand’Rue, 68100 Mulhouse, France Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0369777661 https://www.visit.alsace/234009703-visite-guidee-de-la-chapelle-saint-jean/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 69 77 76 61 »}]

Une guide-conférencière de la Maison du Patrimoine décryptera les exceptionnelles fresques murales exécutées au début du XVIe siècle et vous emmènera dans l’histoire de ce bâtiment construit au XIIIe…

©Ville de Mulhouse