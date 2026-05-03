Visite commentée de la cité médiévale et troglodytique de Trôo, Départ : de la Collégiale, Troo

Visite commentée de la cité médiévale et troglodytique de Trôo 3 mai – 1 juillet Départ : de la Collégiale Loir-et-Cher

7,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T00:00:00+02:00 – 2026-05-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-01T00:00:00+02:00 – 2026-07-01T23:59:00+02:00

Visite proposée le 1er dimanche de mai à octobre. Visite commentée de la cité médiévale et troglodytique de Trôo. Cette visite de 2h/2h30 vous permettra de découvrir l’histoire de la cité de Jules César jusqu’à aujourd’hui en passant par Richard Cœur de Lion, Antoine Bourdelle et autres personnages célèbres qui ont séjourné ou vécu à Trôo. Vous saurez tout de la Collégiale St Martin, du puits qui parle, de la motte castrale, des habitations troglodytiques et de la grotte pétrifiante.

Départ : de la Collégiale 41800 Troo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 86 73 58 38 »}]

Visite proposée le 1er dimanche de mai à octobre. Visite commentée de la cité médiévale et troglodytique de Trôo. Cette visite de 2h/2h30 vous permettra de découvrir l’histoire de la cité de Jules Cés