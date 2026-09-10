Visite commentée de la collection privée du Musée dels Vinhairons, Musée dels vinhairons, Pierrerue

Informations pratiques

Visite commentée de la collection privée du Musée dels Vinhairons 19 et 20 septembre Musée dels vinhairons Hérault

Entrée libre. Visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Prenez part à des visites commentées en hommage à Jacques Dressayre et de sa collection privée rassemblant près de 1350 objets anciens de vignerons, tonneliers, forgerons, cercliers et selliers datant du XVIIe siècle au XXe siècle.

Musée dels vinhairons 3 avenue de Saint-Chinian, 34360 Pierrerue Pierrerue 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 01 55 http://www.mairiedepierrerue.fr Installé dans une ancienne cave agricole, ce musée a été créé par Jacques Dressaire afin de préserver la mémoire du monde viticole. Il présente une riche collection d’outils liés au travail de la vigne ainsi qu’aux métiers qui l’accompagnaient, offrant un témoignage vivant des savoir-faire et des traditions rurales d’autrefois.

Prenez part à des visites commentées en hommage à Jacques Dressayre et de sa collection privée rassemblant près de 1350 objets anciens de vignerons, tonneliers, forgerons, cercliers et selliers du au…

© Melkan Bassil