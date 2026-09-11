Visite commentée de la collégiale Saint-Martin, Collégiale Saint-Martin, Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Saint-Martin · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Visite commentée de la collégiale Saint-Martin 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Martin Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visites commentées par l’équipe d’accueil de l’édifice
Collégiale Saint-Martin Place Charles de Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 18 50 Dédiée à Saint-Martin de Brive, lapidé sur l’emplacement de cette église. Cet édifice, classé au titre des Monuments historiques, depuis 1862, a été qualifié par l’architecte Viollet-le-Duc « d’édifice remarquable » et « d’église fort curieuse ». La collégiale, qui a résisté au temps, structure aujourd’hui la place dont elle est le centre et préside à l’activité de la ville qui s’est progressivement étendue autour d’elle depuis 1180.
Visites commentées par l’équipe d’accueil de l’édifice
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