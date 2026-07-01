Visite commentée de la Costumotek et son stock de +15 000 costumes et accessoires, La Costumotek, Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée de la Costumotek et son stock de +15 000 costumes et accessoires Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30 La Costumotek Hérault

Gratuit. Sur réservation. 14 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir notre Costumotek, une costumerie unique dans toute la moitié sud de la France, lors d’une visite guidée.

Au programme : une traversée commentée de notre joyeux dédale de 300m², la découverte et le décryptage de notre stock de costumes, ainsi qu’une présentation de notre activité quotidienne, de nos actions et de nos animations.

Vous pourrez également découvrir les créations personnelles de nos costumières professionnelles et de nos retoucheuses bénévoles.

Cette visite sera aussi l’occasion d’échanger autour d’une question essentielle : comment entretenir et faire vivre le costume, patrimoine culturel aujourd’hui en péril ?

En famille, entre amis, entre collègues ou en solo, venez profiter d’un moment suspendu dans notre caverne d’Ali Baba.

La Costumotek 141 Square Jupiter, 34080 Montpellier Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « costumotek.production@gmail.com »}]

Nous vous invitons à découvrir notre COSTUMOTEK (une costumerie unique dans toute la moitié sud de la France), lors d’une visite guidée.

©Perrine Anger-Michelet