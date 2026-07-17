Visite commentée : de la forêt à la mer, découverte de l’art de charpenterie de marine au sein du Parc naturel régional de la narbonnaise., Grand Castelou, Narbonne

Informations pratiques

Visite commentée : de la forêt à la mer, découverte de l’art de charpenterie de marine au sein du Parc naturel régional de la narbonnaise. 19 et 20 septembre Grand Castelou Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le chantier de charpenterie de marine du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée est un site emblématique en France. Il œuvre à la conservation du patrimoine maritime et fluvial national.

Tout au long de l’année, son équipe intervient entre le domaine du Grand Castélou et l’écluse de Mandirac, à Narbonne, pour entretenir et restaurer le patrimoine maritime et fluvial languedocien à l’aide de techniques traditionnelles de charpenterie de marine.

Porté par le Parc naturel régional et financé par l’Union européenne, l’État, le département de l’Aude et Le Grand Narbonne, ce chantier associe préservation du patrimoine et réinsertion socioprofessionnelle à travers la restauration d’un mobilier classé.

L’équipe, composée d’une dizaine de personnes en parcours d’insertion, est dirigée par Yann Pajot, charpentier de marine et expert auprès de la Direction régionale des affaires culturelles.

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Le chantier charpenterie de marine du Parc est emblématique en France. Il œuvre pour la conservation du patrimoine maritime et fluvial national. Son équipe travaille toute l’année entre le domaine du Grand Castélou et l’écluse de Mandirac à Narbonne pour entretenir et restaurer le patrimoine maritime et fluvial languedocien en mettant en œuvre des techniques traditionnelles de charpenterie de marine.

Porté par le Parc naturel régional, financé par l’Europe, l’État, le département de l’Aude et Le Grand Narbonne, ce chantier est axé sur la réinsertion socio-professionnelle au travers de la restauration d’un mobilier classé. Parking et lieu d’accueil du public sur place.

Le chantier charpenterie de marine du Parc est emblématique en France. Il œuvre pour la conservation du patrimoine maritime et fluvial national. Son équipe travaille toute l’année entre le domaine du…

©Léo Largey