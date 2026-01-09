Visite commentée de la forteresse Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Visite commentée de la forteresse

Visite tout public

En une heure, revivez 1000 ans de l’histoire de la forteresse ! Un médiateur vous accompagne pour relater l’histoire mouvementée des deux sièges menés au Moyen Âge par les troupes de Guillaume le Conquérant puis les Anglais pendant la Guerre de Cent Ans. Il s’attache aussi à présenter deux monuments emblématiques du site le donjon roman et le logis établi au début du 17e siècle. L’occasion de brosser un beau panorama de l’évolution architecturale.

Rendez-vous cour de la forteresse

Tarifs 6€, 4€, gratuit moins de 18 ans.

Sur réservation. .

