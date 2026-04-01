Visité guidée du Moulin à papier Moulin à Papier Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Visité guidée du Moulin à papier

Moulin à Papier 430 rue aux Chevaux Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-05-03 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19 2026-04-25 2026-04-26 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-09 2026-05-10

Visitez le moulin à papier de Sainte-Suzanne, en Mayenne, animé par l’un des derniers maîtres papetiers de France !

Situé au pied de la cité médiévale de Sainte-Suzanne, en Mayenne, le Moulin à papier de Sainte-Suzanne est un véritable trésor du patrimoine local. Ce moulin à eau, encore en fonctionnement, vous propose une expérience unique à travers des visites guidées menées par Carlos Robert, l’un des derniers maîtres papetiers de France.

Lors de la visite, plongez dans l’univers fascinant des moulins à papier, qui ont marqué l’histoire de la fabrication du papier entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. De la découpe de vieux tissus jusqu’au séchage des feuilles, chaque étape de production est expliquée et démontrée dans ce moulin à eau. Les outils utilisés sont fidèlement reproduits d’après les modèles anciens, italiens et hollandais.

Ici, tout est fait à la main, à partir de chiffons recyclés lin, coton, métis… Ce savoir-faire rare permet de fabriquer un papier pur chiffon, de grande qualité, en parfaite cohérence avec les techniques artisanales d’autrefois. Une belle manière de découvrir un art presque disparu, dans l’un des derniers moulins à papier de France.

Carlos Robert vous fait aussi revivre l’histoire du papier, depuis son apparition en Europe à la fin du XIIIe siècle jusqu’à la révolution industrielle. Une visite guidée passionnante, au cœur d’un moulin historique, qui plaira autant aux curieux qu’aux passionnés de patrimoine.

Informations pratiques

– Le Moulin à papier est situé en contrebas de la cité médiévale de Sainte-Suzanne, un des Plus Beaux Villages de France, en Mayenne

Une boutique sur place propose créations et articles en papier pur chiffon. .

Moulin à Papier 430 rue aux Chevaux Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 16 43 40 46 moulinpapier-stesuz@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the Sainte-Suzanne paper mill in Mayenne, run by one of France?s last master papermakers!

L’événement Visité guidée du Moulin à papier Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons