Visite commentée de la mairie, Château médiéval de Surgères, Surgères

Informations pratiques

Visite commentée de la mairie Samedi 19 septembre, 11h00, 13h00 Château médiéval de Surgères Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour la première fois, la mairie vous ouvre ses portes.

Accompagnés par Monsieur le Maire, découvrez ses salles les plus prestigieuses, habituellement fermées au public.

Rendez-vous à partir de 11h. Départs toutes les 30 minutes.

Château médiéval de Surgères square du Château, 17700 Surgères, France Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546070023 https://www.ville-surgeres.fr/decouvrir/incontournables/patrimoine/chateau-surgeres Le château du XIIe siècle a été plusieurs fois modifié au gré de ses propriétaires, depuis les Maingot jusqu’à nos jours. La mairie occupe aujourd’hui l’édifice.

La Ville de Surgères vous propose un parcours Audio au cœur de son site historique.

Pour la première fois, la mairie vous ouvre ses portes.

©mairiedesurgeres