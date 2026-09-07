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AGENDA · Feytiat

Visite commentée de la mairie de Feytiat, Mairie de Feytiat, Feytiat

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Feytiat · Feytiat

Visite commentée de la mairie de Feytiat, Mairie de Feytiat, Feytiat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Feytiat
Adresse
Place de Leun, 87220 Feytiat
Ville
87220 Feytiat
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit. Inscription obligatoire auprès du service culturel.

Visite commentée de la mairie de Feytiat Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Mairie de Feytiat Haute-Vienne

Gratuit. Inscription obligatoire auprès du service culturel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite commentée de l’hôtel de ville de Feytiat

Découvrez le château du Mas Cerise, devenu propriété de la municipalité en 1973. Il abrite aujourd’hui l’hôtel de ville et les services municipaux de la commune de Feytiat.

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Visite commentée de la Mairie de Feytiat.

©Dimitri Niossobantou

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