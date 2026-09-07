Visite commentée de la mairie de Feytiat, Mairie de Feytiat, Feytiat

Informations pratiques

Visite commentée de la mairie de Feytiat Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Mairie de Feytiat Haute-Vienne

Gratuit. Inscription obligatoire auprès du service culturel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite commentée de l’hôtel de ville de Feytiat

Découvrez le château du Mas Cerise, devenu propriété de la municipalité en 1973. Il abrite aujourd’hui l’hôtel de ville et les services municipaux de la commune de Feytiat.

Mairie de Feytiat Place de Leun, 87220 Feytiat Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-feytiat.fr »}]

Visite commentée de la Mairie de Feytiat.

©Dimitri Niossobantou