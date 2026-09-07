Visite commentée de l’Espace culturel Georges Brassens, Espace Georges Brassens, Feytiat
samedi 19 septembre 2026 · Espace Georges Brassens · Feytiat
Informations pratiques
Visite commentée de l’Espace culturel Georges Brassens Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 Espace Georges Brassens Haute-Vienne
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Visite de l’Espace culturel Georges-Brassens
De la grange à fourrage au chai, l’Espace culturel Georges-Brassens a connu plusieurs vies. Aujourd’hui, le public est invité à découvrir l’envers du décor au cours d’une visite un peu particulière.
Espace Georges Brassens Place de Leun, 87220 Feytiat Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555484318 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ville-feytiat.fr »}]
Visite de l’Espace Culturel Georges Brassens
©Mairie de Feytiat
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