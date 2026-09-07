Visite commentée de l’Espace culturel Georges Brassens, Espace Georges Brassens, Feytiat

Informations pratiques

Visite commentée de l’Espace culturel Georges Brassens Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 Espace Georges Brassens Haute-Vienne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite de l’Espace culturel Georges-Brassens

De la grange à fourrage au chai, l’Espace culturel Georges-Brassens a connu plusieurs vies. Aujourd’hui, le public est invité à découvrir l’envers du décor au cours d’une visite un peu particulière.

Espace Georges Brassens Place de Leun, 87220 Feytiat Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555484318 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ville-feytiat.fr »}]

Visite de l’Espace Culturel Georges Brassens

©Mairie de Feytiat