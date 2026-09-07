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AGENDA · Feytiat

Visite commentée de l’Espace culturel Georges Brassens, Espace Georges Brassens, Feytiat

samedi 19 septembre 2026 · Espace Georges Brassens · Feytiat

Visite commentée de l’Espace culturel Georges Brassens, Espace Georges Brassens, Feytiat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace Georges Brassens
Adresse
Place de Leun, 87220 Feytiat
Ville
87220 Feytiat
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite commentée de l’Espace culturel Georges Brassens Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 Espace Georges Brassens Haute-Vienne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite de l’Espace culturel Georges-Brassens
De la grange à fourrage au chai, l’Espace culturel Georges-Brassens a connu plusieurs vies. Aujourd’hui, le public est invité à découvrir l’envers du décor au cours d’une visite un peu particulière.

Espace Georges Brassens Place de Leun, 87220 Feytiat Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555484318 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ville-feytiat.fr »}]
Visite de l’Espace Culturel Georges Brassens

©Mairie de Feytiat

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