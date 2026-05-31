Visite commentée de la Maison du Fromage Abondance, Maison du fromage Abondance, Abondance

Visite commentée de la Maison du Fromage Abondance Samedi 19 septembre, 10h30 Maison du fromage Abondance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

En compagnie d’une médiatrice, découvrez les procédés de fabrication du fromage Abondance. De l’organisation de l’agriculture de montagne aux caves d’affinage, entre modernité et traditions, le savoir-faire de la vallée d’Abondance vous est dévoilé.

Maison du fromage Abondance 291, route de sous le pas 74360 Abondance Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 73 06 34 http://leman-mountains-explore.com Le centre d’interprétation vous propose d’appréhender toutes les particularités du fromage Abondance au cours d’une visite ludique, scientifique et sensorielle. En avion : aéroport de Cointrin – Genève En train : gares de Thonon-les-Bains et d’Evian-les-Bains En voiture : 30 min depuis Thonon-les-Bains (D22) 1h30 depuis Genève.

En compagnie d’une médiatrice, découvrez les procédés de fabrication du fromage Abondance. De l’organisation de l’agriculture de montagne aux caves d’affinage, entre modernité et traditions, le de la…

© Pôle Culturel d’Abondance