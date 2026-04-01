Visite commentée de la mosquée turque d’Angers, Mosquée turque d’Anger, 65 rue Parmentier, Angers

Informations pratiques

Visite commentée de la mosquée turque d’Angers 19 et 20 septembre Mosquée turque d’Anger, 65 rue Parmentier Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’accueil du public lors de la visite commentée de la mosquée turque, organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, se déroule dans un esprit d’ouverture et de découverte culturelle. Les visiteurs sont accompagnés par un guide-conférencier, qui présente l’histoire du lieu, son architecture, ainsi que les traditions culturelles et spirituelles liées à la mosquée. Cette visite permet au public de mieux comprendre le patrimoine culturel turc et favorise les échanges autour du dialogue interculturel et du vivre-ensemble.

Mosquée turque d’Anger, 65 rue Parmentier 65 rue parmentier Angers Angers 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire Le Centre culturel turc d’Angers est un lieu de rencontre, de partage et de découverte de la culture turque au cœur de la ville d’Angers. Situé rue Parmentier, il accueille la communauté locale autour d’activités culturelles, éducatives et conviviales : cours de langue, événements festifs, rencontres interculturelles et moments de solidarité. Le centre comprend également une mosquée ouverte au dialogue et à la découverte, régulièrement mise en valeur lors des Journées du Patrimoine.

L’accueil du public lors de la visite commentée de la mosquée turque, organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, se déroule dans un esprit d’ouverture et de découverte Les sont à…

©