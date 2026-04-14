Visite commentée de la réhabilitation du Rocher des Doms, Jardin des Doms, Avignon
Visite commentée de la réhabilitation du Rocher des Doms, Jardin des Doms, Avignon jeudi 16 avril 2026.
Visite commentée de la réhabilitation du Rocher des Doms Jeudi 16 avril, 16h00 Jardin des Doms Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Venez découvrir en compagnie de M. Giron, Directeur du Végétal dans la ville la réhabilitation exceptionnelle du Rocher des Doms.
Jardin des Doms place du palais 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}]
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