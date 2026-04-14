Visite commentée de la réhabilitation du Rocher des Doms, Jardin des Doms, Avignon

Visite commentée de la réhabilitation du Rocher des Doms Jeudi 16 avril, 16h00 Jardin des Doms Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Venez découvrir en compagnie de M. Giron, Directeur du Végétal dans la ville la réhabilitation exceptionnelle du Rocher des Doms.

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