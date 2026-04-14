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Visite commentée de la réhabilitation du Rocher des Doms, Jardin des Doms, Avignon

Visite commentée de la réhabilitation du Rocher des Doms, Jardin des Doms, Avignon

Visite commentée de la réhabilitation du Rocher des Doms, Jardin des Doms, Avignon jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Jardin des Doms

Adresse : place du palais 84000 avignon

Ville : 84000 Avignon

Département : Vaucluse

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Entrée gratuite sur inscription

Visite commentée de la réhabilitation du Rocher des Doms Jeudi 16 avril, 16h00 Jardin des Doms Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T16:00:00+02:00 – 2026-04-16T17:00:00+02:00

Venez découvrir en compagnie de M. Giron, Directeur du Végétal dans la ville la réhabilitation exceptionnelle du Rocher des Doms.

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