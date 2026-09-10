Visite commentée de la résidence les Jardins d’Arcadie, Résidence Les Jardins d’Arcadie – Le Jardin des Ormes, Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Résidence Les Jardins d'Arcadie - Le Jardin des Ormes · Limoges
Informations pratiques
Visite commentée de la résidence les Jardins d’Arcadie Samedi 19 septembre, 09h00 Résidence Les Jardins d’Arcadie – Le Jardin des Ormes Haute-Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Présentation et histoire du batiment
Résidence Les Jardins d’Arcadie – Le Jardin des Ormes 12 Rue Camille See, 87000 Limoges Limoges 87000 Sainte-Claire Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555027373 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-limoges?residence_interet=32 L’ancienne Ecole Normale D’Institutrice construite en 1883 abrite désormais la résidence pour sénior le Jardins des Ormes. La façade rue François Perrin a gardé en grande partie son allure du XIXème siècle avec le fronton et l’inscription « ECOLE NORMALE D’INSTITUTRICE » ainsi que les lucarnes « œil de bœuf ».
La partition ancien-moderne qui se joue dans se nouveau bâtiment permet aux résidents de profiter d’espaces chaleureux aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Entrée principal au 12 rue Camille Sée, sonner à l’accueil a l’interphone du portail.
Présentation et histoire du batiment
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