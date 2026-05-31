Visite commentée de la rotonde ferroviaire Pautrier et des trains régionaux Inter-métropoles., Rotonde ferroviaire Marseille Pautrier, Marseille
Visite commentée de la rotonde ferroviaire Pautrier et des trains régionaux Inter-métropoles., Rotonde ferroviaire Marseille Pautrier, Marseille samedi 19 septembre 2026.
Visite commentée de la rotonde ferroviaire Pautrier et des trains régionaux Inter-métropoles. 19 et 20 septembre Rotonde ferroviaire Marseille Pautrier Bouches-du-Rhône
Limité à 10 personnes par créneau (enfants non comptés).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Les visites d’une durée aproximative de 1h seront assurées et encadrées par les agents de Transdev Rail travaillant sur le site. Elles sont ouvertes à tous.
Celles-ci se décomposent en 3 temps:
– Présentation de la partie historique.
– Rencontre avec les équipes qui vous présenteront leurs activités (visite d’une cabine de conduite et du pôle de maintenance des trains) .
– Prise en main du simulateur de conduite utilisé pour la formation de nos conducteurs.
>> Des chaussures fermées sont exigées pour votre sécurité.
Rotonde ferroviaire Marseille Pautrier 12 rue pautrier, Marseille 13004 Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.transdev.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.transdev.com/ »}] Symbole emblématique du patrimoine ferroviaire de l’époque PLM, la rotonde Pautrier est un symbole de résistance et de réinvention. Voué à disparaître en 2014, le site est aujourd’hui à la pointe de la technologie et indispensable pour l’exploitation des trains régionaux du quotidien.
Grâce au concours de la région Sud, propriétaire des installations, Transdev Rail Sud Inter-métropoles ouvre les portes de son site d’exploitation.
En plus de la découverte des nombreux points historiques conservés sur place, venez « cheminer » avec nous pour comprendre l’envers du décor : préparation, stationnement, nettoyage, réparation des trains… Rendez-vous directement devant le portail à l’entrée du site . Nous ne pouvons pas vous proposer le stationnement sur place et vous conseillons d’utiliser les transports en commun.
Ligne bus 49 ou 56, descendre à l’arrêt « Belle de Mai- La Friche », ou à pieds, à 15 min de la gare St Charles.
Les visites d’une durée aproximative de 1h seront assurées et encadrées par les agents de Transdev Rail travaillant sur le site. Elles sont ouvertes à tous.
©REYMANN
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