Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac, Sous-préfecture de Bellac, Bellac
samedi 19 septembre 2026 · Sous-préfecture de Bellac · Bellac
Informations pratiques
Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac 19 et 20 septembre Sous-préfecture de Bellac Haute-Vienne
Gratuit. Sur réservation. 10 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Le personnel de la sous-préfecture, en collaboration avec celui de la Direction régionale des Affaires culturelles, propose des visites guidées permettant au public de découvrir la sous-préfecture, son histoire et son mobilier d’exception, ainsi que le rôle et les missions d’une sous-préfecture et d’un sous-préfet d’arrondissement.
Le parcours comprend la visite des pièces historiques, notamment le salon rose et le bureau du sous-préfet, ainsi que la découverte du parc.
Sous-préfecture de Bellac 8 rue Lamartine, 87300 Bellac Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 87 03 11 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 87 03 11 00 »}] Ancien hôtel du XVIIIe siècle, ayant appartenu à la famille des Mallebay, et acheté par la sous-préfecture par Louis Charles Emmanuel (comte de Coëtlogon, préfet de la Haute-Vienne) en 1860, pour devenir sous-préfecture.
Les visites permettront au public de découvrir la sous-préfecture, ouverte exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine.
©Préfecture de la Haute-Vienne
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