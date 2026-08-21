Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac, Sous-préfecture de Bellac, Bellac

Informations pratiques

Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac 19 et 20 septembre Sous-préfecture de Bellac Haute-Vienne

Gratuit. Sur réservation. 10 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le personnel de la sous-préfecture, en collaboration avec celui de la Direction régionale des Affaires culturelles, propose des visites guidées permettant au public de découvrir la sous-préfecture, son histoire et son mobilier d’exception, ainsi que le rôle et les missions d’une sous-préfecture et d’un sous-préfet d’arrondissement.

Le parcours comprend la visite des pièces historiques, notamment le salon rose et le bureau du sous-préfet, ainsi que la découverte du parc.

Sous-préfecture de Bellac 8 rue Lamartine, 87300 Bellac Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 87 03 11 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 87 03 11 00 »}] Ancien hôtel du XVIIIe siècle, ayant appartenu à la famille des Mallebay, et acheté par la sous-préfecture par Louis Charles Emmanuel (comte de Coëtlogon, préfet de la Haute-Vienne) en 1860, pour devenir sous-préfecture.

Les visites permettront au public de découvrir la sous-préfecture, ouverte exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine.

©Préfecture de la Haute-Vienne