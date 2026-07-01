Visite commentée de la tour Urbain V de la cathédrale Saint-Pierre, Cathédrale Saint-Pierre, Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée de la tour Urbain V de la cathédrale Saint-Pierre 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Pierre Hérault

Gratuit. Entrée libre. Limité à 18 personnes par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez la tour Urbain V lors d’une visite exceptionnelle.

L’accès se fait par un escalier de 204 marches et est limité à des groupes de 18 personnes. L’admission se fera selon l’ordre d’arrivée.

La visite ne pourra pas avoir lieu en cas de pluie, d’orage ou de trop forte chaleur.

L’accès est interdit aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes enceintes et aux personnes cardiaques.

Cathédrale Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie La cathédrale Saint-Pierre a été édifiée au XIVe siècle, dès 1364. Remaniée aux siècles suivants, elle a été agrandie au XIXe siècle, au niveau du transept et du chœur actuels. Elle présente un style gothique méridional. Elle est mitoyenne de la faculté de médecine. À l’origine, c’était l’église du monastère-collège Saint-Benoît, occupé par les moines bénédictins. Elle est devenue cathédrale, siège de l’évêque, en 1536.

Propriété de l’État, elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1906 et le ministère des Beaux-Arts en a la charge depuis 1912. Elle est entretenue et restaurée aujourd’hui par les services de la DRAC d’Occitanie. La paroisse est l’affectataire des lieux. Tram ligne 1 et 4. Parking Arceaux, Pitot.

Visite de la tour Urbain V. L’accès se fait par un escalier de 204 marches. L’accès est limité à des groupes de 18 personnes. L’admission se fait en fonction de l’ordre d’arrivée. La visite ne sera…

©GVdH