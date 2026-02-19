Visite commentée de la ville de Casteljaloux Place du Roy Casteljaloux

Visite commentée de la ville de Casteljaloux

Place du Roy Maison du Roy Casteljaloux Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

2026-05-07

Visitez Casteljaloux avec les Amis de Casteljaloux

Découvrez la cité des Cadets de Gascogne, berceau de la famille des Albret, grâce aux commentaires des guides bénévoles !

Don à l’appréciation. .

Place du Roy Maison du Roy Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00

English : Visite commentée de la ville de Casteljaloux

