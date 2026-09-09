Visite commentée de la ville, Église Saint-Adrien, L’Isle-en-Dodon

Informations pratiques

Visite commentée de la ville 19 et 20 septembre Église Saint-Adrien Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

André Tandou vous contera l’histoire de la ville, son évolution et ses transformations au fil des grands événements historiques, en s’appuyant sur les cadastres établis de 1824 à nos jours.

La visite du dimanche ne se fera que s’il y a de la demande

Église Saint-Adrien 11 place du château, 31230 L’Isle-en-Dodon L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie 05 61 94 53 53 Construite en 1307 par le comte Bernard VII de Comminges pour l’usage de son château, elle est bâtie sur les vestige de la sacristie romane du XIIe siècle, qui était l’ancienne chapelle du château. Le sanctuaire possède quatre vitraux de 1509, attribués à un élève d’Arnaud de Moles, auteur des verrières de la cathédrale d’Auch.

Le chœur et à l’extrémité ouest, un porche surélevé d’un haut clocher au début du XVe siècle. La nef reconstruite entre 1836 et 1838 sur les plans de 1834 réalisés par l’architecte Villeneuve a remplacé un étroit vaisseau flanqué de quatre chapelles. Clocher et chœur classés au 1er juillet 1907 ainsi que l’orgue Magen datant de la fin du XIXe siècle parking à proximité

André Tandou vous contera l’histoire de la ville, son évolution et ses transformations au fil des grands événements historiques, en s’appuyant sur les cadastres établis de 1824 à nos jours.

©oti