Visite commentée de l’ancien hospice des Petites Sœurs des Pauvres et de sa chapelle, Les Jardins d’Arcadie Rochefort, Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Les Jardins d'Arcadie Rochefort · Rochefort
Informations pratiques
Visite commentée de l’ancien hospice des Petites Sœurs des Pauvres et de sa chapelle Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30 Les Jardins d’Arcadie Rochefort Charente-Maritime
Gratuit. Durée : 30 minutes. Nombre limité de personnes. Inscriptions obligatoires à partir du 11 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
C’est en 1872 que la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres fait l’acquisition d’un bâtiment remarquable du faubourg, où elle établit un hospice « pour le soulagement des vieillards et des incurables pauvres », avant d’y faire construire une chapelle, en 1889. Vendus à la Ville en 1948, les bâtiments accueillent ensuite les œuvres hospitalières de l’ordre de Malte puis une Maison d’accueil spécialisé (MAS).
Cet ensemble vient de faire l’objet de travaux pour y installer logements, résidence séniors, petit immeuble collectif ; une reconversion qui induit une intervention architecturale contemporaine tout en respectant au mieux l’héritage patrimonial des 19ème et du 20ème siècles.
Visites guidées menées par un guide-conférencier du service du patrimoine
Les Jardins d’Arcadie Rochefort 80 rue Ernest Renan, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0519082425 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-rochefort?residence_interet=108 [{« type »: « link », « value »: « http://hebre.ville-rochefort.fr »}] Située dans l’ancienne Maison d’Accueil Spécialisée ayant appartenue à l’Ordre de Malte, le bâtiment a bénéficié d’une extension permettant la réhabilitation en résidence sénior de 113 appartements. Nous disposons d’un parking sous terrain.
C’est en 1872 que la **congrégation des Petites Sœurs des Pauvres** fait l’acquisition d’un bâtiment remarquable du faubourg, où elle établit un hospice « pour le soulagement des vieillards et des »,…
©GMAA
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