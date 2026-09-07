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Visite commentée de l’ancien hospice des Petites Sœurs des Pauvres et de sa chapelle, Les Jardins d’Arcadie Rochefort, Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · Les Jardins d'Arcadie Rochefort · Rochefort

Visite commentée de l’ancien hospice des Petites Sœurs des Pauvres et de sa chapelle, Les Jardins d’Arcadie Rochefort, Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Les Jardins d'Arcadie Rochefort
Adresse
80 rue Ernest Renan, 17300 Rochefort
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Durée : 30 minutes. Nombre limité de personnes. Inscriptions obligatoires à partir du 11 septembre

Visite commentée de l’ancien hospice des Petites Sœurs des Pauvres et de sa chapelle Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30 Les Jardins d’Arcadie Rochefort Charente-Maritime

Gratuit. Durée : 30 minutes. Nombre limité de personnes. Inscriptions obligatoires à partir du 11 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

C’est en 1872 que la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres fait l’acquisition d’un bâtiment remarquable du faubourg, où elle établit un hospice « pour le soulagement des vieillards et des incurables pauvres », avant d’y faire construire une chapelle, en 1889. Vendus à la Ville en 1948, les bâtiments accueillent ensuite les œuvres hospitalières de l’ordre de Malte puis une Maison d’accueil spécialisé (MAS).
Cet ensemble vient de faire l’objet de travaux pour y installer logements, résidence séniors, petit immeuble collectif ; une reconversion qui induit une intervention architecturale contemporaine tout en respectant au mieux l’héritage patrimonial des 19ème et du 20ème siècles.
Visites guidées menées par un guide-conférencier du service du patrimoine

Les Jardins d’Arcadie Rochefort 80 rue Ernest Renan, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0519082425 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-rochefort?residence_interet=108 [{« type »: « link », « value »: « http://hebre.ville-rochefort.fr »}] Située dans l’ancienne Maison d’Accueil Spécialisée ayant appartenue à l’Ordre de Malte, le bâtiment a bénéficié d’une extension permettant la réhabilitation en résidence sénior de 113 appartements. Nous disposons d’un parking sous terrain.
C’est en 1872 que la **congrégation des Petites Sœurs des Pauvres** fait l’acquisition d’un bâtiment remarquable du faubourg, où elle établit un hospice « pour le soulagement des vieillards et des »,…

©GMAA

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