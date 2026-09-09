Visite commentée de l’ancien Petit-séminaire de Rodez, Ancien Petit-séminaire, Maison Saint-Pierre, Rodez
samedi 19 septembre 2026 · Ancien Petit-séminaire, Maison Saint-Pierre · Rodez
Informations pratiques
Visite commentée de l’ancien Petit-séminaire de Rodez Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Ancien Petit-séminaire, Maison Saint-Pierre Aveyron
Gratuit, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez le site et son histoire à travers une présentation suivie d’une visite de la chapelle Saint-Pierre. Vous pourrez notamment admirer ses vitraux et en apprendre davantage sur cet édifice et son patrimoine.
Ancien Petit-séminaire, Maison Saint-Pierre Avenue Saint-Pierre 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 52 31 97 »}, {« type »: « email », « value »: « dugueboyer.m3@gmail.com »}]
Présentation du site, visite de la chapelle Saint-Pierre et de ses vitraux.
©Monique Dugué-Boyer
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