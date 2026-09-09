Visite commentée de l’ancien Petit-séminaire de Rodez, Ancien Petit-séminaire, Maison Saint-Pierre, Rodez

Informations pratiques

Visite commentée de l’ancien Petit-séminaire de Rodez Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Ancien Petit-séminaire, Maison Saint-Pierre Aveyron

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez le site et son histoire à travers une présentation suivie d’une visite de la chapelle Saint-Pierre. Vous pourrez notamment admirer ses vitraux et en apprendre davantage sur cet édifice et son patrimoine.

Ancien Petit-séminaire, Maison Saint-Pierre Avenue Saint-Pierre 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 52 31 97 »}, {« type »: « email », « value »: « dugueboyer.m3@gmail.com »}]

Présentation du site, visite de la chapelle Saint-Pierre et de ses vitraux.

©Monique Dugué-Boyer