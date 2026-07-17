Visite commentée de l’archevêché d’Albi – Maison Saint-Amarand, Évêché d’Albi – Maison Saint-Amarand, Albi

Informations pratiques

Visite commentée de l’archevêché d’Albi – Maison Saint-Amarand 19 et 20 septembre Évêché d’Albi – Maison Saint-Amarand Tarn

Gratuit. Entrée libre. Les dernières visites partiront à 17H30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de l’ancien monastère Notre-Dame d’Albi, siège de l’archevêché depuis 1908, et découvrez un lieu habituellement fermé au public.

Au programme : visite libre ou guidée d’une exposition consacrée aux archevêques d’Albi, visite commentée en petits groupes des archives historiques du diocèse, découverte de la chapelle Saint-Amarand décorée par le fresquiste Nicolaï Greschny, accès à l’ancien chœur des moniales orné de voûtes peintes au XIXe siècle par les artistes italiens Ceroni, et découverte des studios de la radio RCF Pays Tarnais le samedi uniquement.

Deux partenaires vous accueilleront également dans des lieux chargés d’histoire.

La saladerie solidaire Le Coup de Pousses, installée dans l’ancien réfectoire du grand séminaire, proposera une pause gourmande le samedi uniquement, avec restauration sur place et espace de désaltération accessible toute la journée.

La résidence partagée CetteFamille présentera également son fonctionnement.

Évêché d’Albi – Maison Saint-Amarand 16 rue de la République, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 48 18 20 https://albi.catholique.fr/notre-diocese/amarand/ Monastère Notre-Dame, évêché, grand séminaire, maison Saint-Amarand : ces bâtiments ont eu plusieurs fonctions au cours des siècles !

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, poussez les portes de l’ancien monastère Notre-Dame d’Albi, siège de l’archevêché depuis 1908, et découvrez un lieu habituellement fermé au public…

©Association diocésaine d’Albi