Visite commentée de l’église d’Autrey-lès-Gray, Église Saint-Didier, Autrey-lès-Gray

Informations pratiques

Visite commentée de l’église d’Autrey-lès-Gray 19 et 20 septembre Église Saint-Didier Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez l’église d’Autrey-lès-Gray du XIIème siècle en compagnie d’un guide-conférencier.

L’église d’Autrey-lès-Gray fut construite entre les XIIème et XIIIème siècles. Magnifique représentante de la transition entre l’architecture romane et gothique, elle a la particularité de recueillir les tombes d’une partie des habitants de la ville, qui ont été déplacées à l’intérieur à la suite de la Révolution française.

Elle fut rénovée et réaménagée au XVIIIème siècle, et abrita jusqu’à la révolution les reliques de Saint Didier de Langres, martyr du IIIème ou IVème siècle.

Église Saint-Didier Rue du Général Bouscat, 70100 Autrey-lès-Gray, France Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0134843171

Découvrez l’église d’Autrey-lès-Gray du XIIème siècle en compagnie d’un guide-conférencier.

© OT Val de Gray