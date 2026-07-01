Visite commentée de l’église Notre-Dame, Eglise Notre-Dame de Chamalieres, Chamalières

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 11h00 Eglise Notre-Dame de Chamalieres Puy-de-Dôme

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite de l’église Notre Dame par l’historien d’art Alain Toureau

Eglise Notre-Dame de Chamalieres 63400 Chamalières Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.clermontauvergnevolcans.com/ »}] La collégiale Notre-Dame est l’un des cinq sanctuaires bâtis à l’époque médiévale au centre de Chamalières. Le massif occidental et la nef, construits en arkose, sont pré-roman. Le dessin du chevet comprenant quatre chapelles rayonnantes était typique des églises romanes auvergnates, avant d’être transformé par le voûtement en croisées d’ogives en pierre de Volvic du XVIIe siècle.

La collégiale Notre-Dame est l’un des cinq sanctuaires bâtis à l’époque médiévale au centre de Chamalières. Le massif occidental et la nef, construits en arkose, sont pré-roman. Le dessin du chevet…

©villedeChamalieres