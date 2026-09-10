Visite commentée de l’église Saint-Michel, Eglise Saint-Michel, Saint-Michel-de-Bannières
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Michel · Saint-Michel-de-Bannières
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Saint-Michel Samedi 19 septembre, 10h30 Eglise Saint-Michel Lot
Gratuit. Sans réservation. Par l’association des Amis de l’église.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
⛪ Église Saint-Michel
Visite commentée de l’association des Amis de l’église sur le thème des élèments du bati religieux.
Eglise Saint-Michel Place des tilleuls, 46110 Saint-Michel-de-Bannières Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie 06 33 12 26 11 L’église de Saint-Michel-de-Bannières classée Monument Historique a fait l’objet d’une restauration complète de 2002 à 2015. Elle possède un dossier du projet de restauration contenant des plans très intéressants qui ont contribué à mieux connaître les phases de sa construction au fil des siècles. Parking
⛪ Église Saint-Michel
© PAH Cauvaldor
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