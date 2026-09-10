Visite commentée de l’église Saint-Michel, Eglise Saint-Michel, Saint-Michel-de-Bannières

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Michel Samedi 19 septembre, 10h30 Eglise Saint-Michel Lot

Gratuit. Sans réservation. Par l’association des Amis de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

⛪ Église Saint-Michel

Visite commentée de l’association des Amis de l’église sur le thème des élèments du bati religieux.

Eglise Saint-Michel Place des tilleuls, 46110 Saint-Michel-de-Bannières Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie 06 33 12 26 11 L’église de Saint-Michel-de-Bannières classée Monument Historique a fait l’objet d’une restauration complète de 2002 à 2015. Elle possède un dossier du projet de restauration contenant des plans très intéressants qui ont contribué à mieux connaître les phases de sa construction au fil des siècles. Parking

⛪ Église Saint-Michel

© PAH Cauvaldor