Visite commentée de l’église Saint-Pierre-de-Chartres, ancienne abbatiale Saint-Père de Chartres, Église Saint-Pierre, Chartres

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Pierre-de-Chartres, ancienne abbatiale Saint-Père de Chartres 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée de l’église Saint-Pierre de Chartres, de la Tour Porche, et de ce qui était le cloître de l’abbatiale Saint-Père en vallée.

Église Saint-Pierre Place Saint-pierre, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237000107 https://www.cathedrale-chartres.org/paroisse/clochers/paroisse-saint-pierre

Visite commentée de l’église Saint-Pierre de Chartres, de la Tour Porche, et de ce qui était le cloître de l’abbatiale Saint-Père en vallée

©association des quartiers saint pierre de chartres