Visite commentée de l’église Sainte-Marie de Chignac, Église Notre-Dame de l’Assomption, Boulazac Isle Manoire

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Sainte-Marie de Chignac Samedi 19 septembre, 10h30 Église Notre-Dame de l’Assomption Dordogne

Gratuit mais nombre de personnes limité. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’église Sainte-Marie de Chignac, fermée pendant de nombreuses années, a bénéficié d’une restauration complète. Après la réhabilitation des extérieurs, les travaux menés à l’intérieur en 2025 et au début de l’année 2026 ont permis de révéler des peintures murales. De nouveaux vitraux, inspirés de l’histoire du bourg, ont également été créés et installés, offrant un nouvel éclat à cet édifice patrimonial.

Église Notre-Dame de l’Assomption 2641 Route du Taboury (Sainte-Marie-de-Chignac) 24750 Boulazac Isle Manoire Boulazac Isle Manoire 24750 Sainte-Marie-de-Chignac Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « +33 5 53 53 10 63 »}] Au XIIe siècle, l’église se composait d’une nef non voûtée de deux travées, d’un choeur surmonté d’un clocher carré, et d’une abside semi-circulaire. Entre 1340 et 1400, fortification de l’édifice avec suppression de l’abside et fermeture du choeur par un chevet plat. Le clocher est pourvu d’un étage défensif accessible par un étroit escalier en vis. La nef reçoit également un niveau défensif communicant avec le clocher. Le portail occidental est rétréci et la façade renforcée d’un ouvrage de modillons. Au XVIe siècle, l’église est agrandie d’un bas-côté nord à deux travées voûtées d’ogives. Restaurations aux 18e et XIXe siècles.

L’église Sainte-Marie de Chignac, fermée pendant de nombreuses années, a bénéficié d’une restauration complète. Après la réhabilitation des extérieurs, les travaux menés à l’intérieur en 2025 et au à…

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