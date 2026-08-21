Visite commentée de l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée.

Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 62 rue de l’Ancienne-Mairie 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Silly-Galliéni Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 10 05 93 https://saintetherese92.fr/ Commencée en 1926 et terminée par l’architecte Bourdery en 1940, elle est l’une des églises de la région parisienne construites dans le cadre des Chantiers du Cardinal, distinguée du label « Patrimoine du XXe siècle » et du label de la région Île-de-France « Patrimoine d’intérêt régional ». Son décor sculpté polychrome intérieur a été essentiellement réalisé par Jean Lambert-Rucki, et ses vitraux sont les œuvres d’Auguste Labouret et d’André Pierre.

VIsite commentée.

© Muriel Bergasa