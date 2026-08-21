Visites commentées de la Maison des Familles Saint-François-de-Sales, Maison d’église Saint-François-de-Sales, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visites commentées de la Maison des Familles Saint-François-de-Sales Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Maison d’église Saint-François-de-Sales Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Maison d’Église portant le nom du patron des journalistes. Son architecture, par ses volumes et ses matériaux (bois, béton, verre et acier), manifeste le désir de s’intégrer au paysage urbain des rives de Seine et d’y accueillir ses habitants.

Maison d’église Saint-François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 13 80 https://www.maisondesfamillessaintfrancois.fr/ Le bâtiment de 1150m² est conçu comme un origami de zinc gris, patiné et plié, enveloppant un patio central qui apporte la lumière. Il comprend un grand espace modulaire pouvant accueillir des spectacles ou des offices religieux et des salles d’accueil pour les familles. Il est surmonté d’un clocher orné de fines fentes en forme de croix, évoquant une église. Le bâtiment a été inauguré en septembre 2014. Métro ligne 9- station Marcel-Sembat- Bus 126, 175, 123

Maison d’Église portant le nom du patron des journalistes. Son architecture, par ses volumes et ses matériaux (bois, béton, verre et acier), manifeste le désir de s’intégrer au paysage urbain des de…

© Sergio Grazia