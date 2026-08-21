Visites commentées de la Maison des Familles Saint-François-de-Sales, Maison d’église Saint-François-de-Sales, Boulogne-Billancourt
samedi 19 septembre 2026 · Maison d'église Saint-François-de-Sales · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Visites commentées de la Maison des Familles Saint-François-de-Sales Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Maison d’église Saint-François-de-Sales Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Maison d’Église portant le nom du patron des journalistes. Son architecture, par ses volumes et ses matériaux (bois, béton, verre et acier), manifeste le désir de s’intégrer au paysage urbain des rives de Seine et d’y accueillir ses habitants.
Maison d’église Saint-François-de-Sales 1 parvis Jean-Paul II 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 61 13 80 https://www.maisondesfamillessaintfrancois.fr/ Le bâtiment de 1150m² est conçu comme un origami de zinc gris, patiné et plié, enveloppant un patio central qui apporte la lumière. Il comprend un grand espace modulaire pouvant accueillir des spectacles ou des offices religieux et des salles d’accueil pour les familles. Il est surmonté d’un clocher orné de fines fentes en forme de croix, évoquant une église. Le bâtiment a été inauguré en septembre 2014. Métro ligne 9- station Marcel-Sembat- Bus 126, 175, 123
Maison d’Église portant le nom du patron des journalistes. Son architecture, par ses volumes et ses matériaux (bois, béton, verre et acier), manifeste le désir de s’intégrer au paysage urbain des de…
© Sergio Grazia
À voir aussi à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine)
- Visite libre de l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026
- Découvrez l’envers du décor et célébrez les 50 ans du LOTO !, Studios FDJ UNITED, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026
- Visite de la Maison des Familles Saint-François-de-Sales, Maison d’église Saint-François-de-Sales, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026
- Visite des magasins d’archives municipales, Hôtel de ville, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026
- Journée portes ouvertes, La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt 19 septembre 2026