Visite commentée de l’Eglise St Sulpice et de la Miellerie L’Abeille Langyssoise Langy vendredi 17 juillet 2026.

Langy

Visite commentée de l’Eglise St Sulpice et de la Miellerie L’Abeille Langyssoise

Le Bourg Langy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Visites commentées de l’Eglise St Sulpice et de la miellerie l’Abeille Langyssoise , organisée par l’Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

.

Le Bourg Langy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tours of St. Sulpice Church and the L’Abeille Langyssoise honey farm, organized by the Entr’Allier Besbre et Loire Tourist Office

L’événement Visite commentée de l’Eglise St Sulpice et de la Miellerie L’Abeille Langyssoise Langy a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire