Visite commentée de l’exposition « De la pierre à la planche. L’imprimeur-lithographe Engelmann et le livre illustré », Bibliothèque, Mulhouse

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « De la pierre à la planche. L’imprimeur-lithographe Engelmann et le livre illustré » Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Par le commissaire de l’exposition.

Le nom d’Engelmann vous est peut-être familier (ou non), mais savez-vous que Godefroy Engelmann (1788-1839), ses fils et ses successeurs ont, en collaboration avec les meilleurs artistes et dessinateurs de leur temps, imprimé en lithographie sans doute plusieurs milliers de planches pour illustrer des ouvrages de toutes sortes et parfois luxueux de la première moitié du dix-neuvième siècle, certains édités par Engelmann lui-même comme les Fables choisies de La Fontaine ou le Voyage pittoresque au Brésil ?

Bibliothèque 19 Grand rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0369776717 http://bibliotheques.mulhouse.fr https://www.facebook.com/bibmulhouse/ [{« type »: « phone », « value »: « 0369776717 »}, {« type »: « email », « value »: « contact-bibliotheques@mulhouse.fr »}]

Par le commissaire de l’exposition.

© DR