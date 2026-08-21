Visite commentée de l’exposition « Les châteaux du Jura… trop FORTS ! », Musée des Beaux-Arts, Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « Les châteaux du Jura… trop FORTS ! » Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée des Beaux-Arts Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Plongez au cœur de plus de mille ans d’histoire et découvrez les châteaux du Jura comme vous ne les avez jamais imaginés.

Loin des clichés de donjons assiégés, l’exposition révèle la richesse de ces lieux de pouvoir, leur rôle stratégique et leur influence sur la vie quotidienne des communautés médiévales. Maquettes, manipulations, vidéos et jeux rendent la découverte vivante et accessible à tous, des passionnés d’histoire aux familles curieuses.

Cette visite commentée est l’occasion idéale d’explorer ces architectures fascinantes, comprendre leurs secrets et saisir les enjeux de leur préservation actuelle.

Envie de voir le Moyen Âge autrement ? Suivez la commissaire de l’exposition !

Musée des Beaux-Arts Place Philibert de Chalon, 39000 Lons-le-Saunier, France Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384476430 https://www.lonslesaunier.fr/les-musees/musee-des-beaux-arts [{« type »: « email », « value »: « resamusee@lonslesaunier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 47 88 49 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 47 64 30 »}] Premier hôtel de ville construit en 1680. En 1733, l’établissement d’un nouvel hôtel de ville avec tribunal et prisons fut autorisé sur les ruines de l’ancien château. Les plans d’un bâtiment en U établis par l’ingénieur de l’Egouthail furent réalisés de 1735 à 1746, sous la direction de Jean Querret à partir de 1737. On installa la halle aux grains en 1753. Travaux d’agrandissement réalisés de 1845 à 1853 par les architectes Lambert, puis Paillot. Ce dernier installa aussi la bibliothèque dans l’aile ouest qui avait dû être reconstruite et devant laquelle on avait établi des halles en demi-cercle. L’édifice est de plan carré, autour d’une cour, avec deux pavillons sur les angles sud et des avant-corps latéraux nord pour les ailes est et ouest.

Le musée y fut transféré en 1857dans une aile de l’hôtel de ville, après avoir été installé dans une salle de la préfecture.

Plongez au cœur de plus de mille ans d’histoire et découvrez les châteaux du Jura comme vous ne les avez jamais imaginés.

© Musée de Lons-le-Saunier