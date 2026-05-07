Visite commentée de l’exposition “Lutter par le soin” par l’artiste et curatrice Joanna Wong CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville
Visite commentée de l’exposition “Lutter par le soin” par l’artiste et curatrice Joanna Wong CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville samedi 6 juin 2026.
19h-20h Visite par l’artiste Joanna Wong
Visite commentée de l’exposition “Lutter par le soin” par l’artiste et curatrice Joanna Wong en conversation avec Bettie Nin, directrice du CAC La Traverse, et le public. Durée approx. 1h.
Visite commentée de l’exposition “Lutter par le soin” par l’artiste et curatrice Joanna Wong en conversation avec Bettie Nin, directrice du CAC La Traverse, et le public.
Durée approx. 1h.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00
CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville 9 rue Traversière 94140 Alfortville
https://www.cac-latraverse.com/nuit-blanche-2026/
Afficher la carte du lieu CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Alfortville (Paris)
- Exposition photographique « Et l’amour aussi » Marie Docher Espace culturel 148, Galerie Alfortville 6 juin 2026
- Atelier d’écriture familial sur le thème de l’amour – Médiathèque de l’Ile Saint Pierre Médiathèque Île Saint-Pierre Alfortville 6 juin 2026
- « Encore heureux ! » La Scie du Bourgeon – parvis des arts Parvis des Arts, Pôle Culturel Alfortville 6 juin 2026
- Exposition « Lutter par le soin. Résistances et poétique du lien » – collectif Enoki CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville 6 juin 2026
- Dégustation de plantes qui soignent, infusions, décoctions – Salon Bleu CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville 6 juin 2026