Visite commentée de l’exposition “Lutter par le soin” par l’artiste et curatrice Joanna Wong CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville

19h-20h Visite par l’artiste Joanna Wong

Visite commentée de l’exposition “Lutter par le soin” par l’artiste et curatrice Joanna Wong en conversation avec Bettie Nin, directrice du CAC La Traverse, et le public. Durée approx. 1h.

Visite commentée de l’exposition “Lutter par le soin” par l’artiste et curatrice Joanna Wong en conversation avec Bettie Nin, directrice du CAC La Traverse, et le public.

Durée approx. 1h.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00

CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville 9 rue Traversière 94140 Alfortville

https://www.cac-latraverse.com/nuit-blanche-2026/



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