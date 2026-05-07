Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite commentée de l’exposition “Lutter par le soin” par l’artiste et curatrice Joanna Wong CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville

Visite commentée de l’exposition “Lutter par le soin” par l’artiste et curatrice Joanna Wong CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville

Visite commentée de l’exposition “Lutter par le soin” par l’artiste et curatrice Joanna Wong CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville samedi 6 juin 2026.

Lieu : CAC La Traverse - Centre d'Art Contemporain d'Alfortville

Adresse : 9 rue Traversière

Ville : 94140 Alfortville

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

19h-20h Visite par l’artiste Joanna Wong

Visite commentée de l’exposition “Lutter par le soin” par l’artiste et curatrice Joanna Wong en conversation avec Bettie Nin, directrice du CAC La Traverse, et le public. Durée approx. 1h.

Visite commentée de l’exposition “Lutter par le soin” par l’artiste et curatrice Joanna Wong en conversation avec Bettie Nin, directrice du CAC La Traverse, et le public.
Durée approx. 1h.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00

CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville 9 rue Traversière  94140 Alfortville
https://www.cac-latraverse.com/nuit-blanche-2026/


Afficher la carte du lieu CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Alfortville (Paris)