Visite commentée de l’exposition temporaire « L’Espérance 1881, histoire d’une renaissance », Musée agathois Jules Baudou, Agde

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition temporaire « L’Espérance 1881, histoire d’une renaissance » 19 et 20 septembre Musée agathois Jules Baudou Hérault

Gratuit. 15 personnes max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Samedi et dimanche, profitez d’une visite commentée de notre exposition temporaire consacrée à l’histoire, au sauvetage et à la restauration du dernier bateau-bœuf sorti des chantiers navals d’Agde à la fin du XIXe siècle.

Musée agathois Jules Baudou 5 Rue de la Fraternite, 34300 Agde, France Agde 34300 Grau d’Agde Hérault Occitanie 0467948251 https://www.museeagathois.fr Collections d’art et traditions populaires : reconstitutions d’intérieurs languedociens, costumes agathois, sports et jeux, ustensiles ménagers, maquettes de bateaux. Beaux-Arts. Histoire locale. Peinture. Mobilier Art nouveau. Collections d’Extrême-Orient (remarquables armures japonaises, sculptures en ivoire). – Autoroute – A9 sortie Agde n°34 à 12.8km – Gare ferroviaire – Agde à 1.6km – Bus – Cap Bus n°2, 3 ou 4 – Arrêt Promenade à 0.5km – Aéroport/aérodrome – Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie à 11.9km – Route (nationale/départ.) – RN 112 à 3km

Samedi et dimanche, venez profiter d’une visite commentée de notre exposition temporaire, qui évoque l’histoire, le sauvetage et la restauration du dernier bateau boeuf sorti des chantiers navals à…

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