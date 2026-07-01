Visite commentée de l’exposition « Tout doit disparaître », CAUE de l’Hérault, Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition « Tout doit disparaître » Samedi 19 septembre, 10h00 CAUE de l’Hérault Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

« Imaginons que l’action se passe en 2051, imaginons le discours d’une agence immobilière dans ce futur ».

Urbanisation galopante, centres-bourgs délaissés, catastrophes climatiques…Un agent immobilier à l’optimisme délirant tente de nous vendre ou tout simplement rendre au territoire des bâtiments improbables.

L’exposition dévoile ainsi un monde à la croisée de l’absurde et du dramatique.

Le point de vue adopté pour cette exposition est celui d’une agence immobilière en 20251, reprenant tous les codes habituels du secteur, aussi bien dans la manièe de se présenter que dans la rédaction de ses annonces.

Cette agence, nommée « Agence NØ Futur » a pour slogan absurde : » Tout doit disparaître ».

https://www.les-caue-occitanie.fr/herault/exposition-photostout-doit-disparaitre-terrains-rendre

CAUE de l’Hérault 19, rue Saint Louis, 34000 Montpellier Montpellier 34060 Centre Hérault Occitanie 04 99 133 700 https://www.les-caue-occitanie.fr/herault https://www.linkedin.com/in/caue34;https://www.instagram.com/caue34.fr/;https://www.facebook.com/caue34;https://www.youtube.com/@caueherault [{« link »: « https://www.les-caue-occitanie.fr/herault/exposition-photostout-doit-disparaitre-terrains-rendre »}] Conseil d’Architecture Urbanisme et Environnement Tram 3 et 4

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©Dominique Hermier