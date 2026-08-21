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Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Carcassonne, Mairie de Carcassonne, Carcassonne

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Carcassonne · Carcassonne

Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Carcassonne, Mairie de Carcassonne, Carcassonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Carcassonne
Adresse
32 Rue Aimé Ramond, 11000 Carcassonne
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif
Limité à 20 personnes. Sur réservation. Gratuit.

Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Carcassonne 19 et 20 septembre Mairie de Carcassonne Aude

Limité à 20 personnes. Sur réservation. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:40:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Jacqueline Grillon, guide conférencière, vous présente l’architecture et l’histoire de ce bel hôtel particulier.

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Jacqueline Grillon, guide conférencière, vous présente l’architecture et l’histoire de ce bel hôtel particulier.

©mairie de carcassonne

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