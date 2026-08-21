Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Carcassonne, Mairie de Carcassonne, Carcassonne

Informations pratiques

Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Carcassonne 19 et 20 septembre Mairie de Carcassonne Aude

Limité à 20 personnes. Sur réservation. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Jacqueline Grillon, guide conférencière, vous présente l’architecture et l’histoire de ce bel hôtel particulier.

Mairie de Carcassonne 32 Rue Aimé Ramond, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468777009 [{« type »: « email », « value »: « jep@mairie-carcassonne.fr »}]

Jacqueline Grillon, guide conférencière, vous présente l’architecture et l’histoire de ce bel hôtel particulier.

©mairie de carcassonne