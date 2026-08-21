Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Carcassonne, Mairie de Carcassonne, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Carcassonne · Carcassonne
Informations pratiques
Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Carcassonne 19 et 20 septembre Mairie de Carcassonne Aude
Limité à 20 personnes. Sur réservation. Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:40:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Jacqueline Grillon, guide conférencière, vous présente l’architecture et l’histoire de ce bel hôtel particulier.
Mairie de Carcassonne 32 Rue Aimé Ramond, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468777009 [{« type »: « email », « value »: « jep@mairie-carcassonne.fr »}]
Jacqueline Grillon, guide conférencière, vous présente l’architecture et l’histoire de ce bel hôtel particulier.
©mairie de carcassonne
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