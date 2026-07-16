Visite commentée de l’hôtel Haguenot, Hôtel Haguenot, Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée de l’hôtel Haguenot Dimanche 20 septembre, 14h00 Hôtel Haguenot Hérault

Tarif 5€. Gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés. Visites guidées sans réservation par groupe de 24 personnes à 14h – 14h45 – 15h30 – 16h15 et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Folie » montpelliéraine autrefois située hors les murs, l’hôtel Haguenot a été construit entre 1751 et 1760 par Jean-Antoine Giral, futur architecte de la Promenade royale du Peyrou, pour Henri Haguenot, doyen de la faculté de médecine de Montpellier.

Niché au cœur d’un jardin en terrasses, arboré et rafraîchi par des fontaines, il s’ouvre largement vers l’extérieur par de nombreuses portes-fenêtres.

La décoration intérieure, œuvre de Roubieu, originaire de la région et également intervenu au château de Versailles, se compose de gypseries représentant la vie aux champs.

Hôtel Haguenot 3 rue Clapiés, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 92 25 62 « Maison des champs » autrefois hors des murs de la ville, l’hôtel Haguenot a été construit entre 1751 et 1760 par Jean-Antoine Giral, futur architecte de la place royale du Peyrou, pour Henri Haguenot, professeur à la faculté de médecine de Montpellier.

Niché au cœur d’un jardin en terrasse arboré et rafraîchi par des fontaines, il s’ouvre largement vers l’extérieur par de nombreuses portes fenêtres.

La décoration intérieure, œuvre de Roubieu, qui est aussi intervenu pour la décoration du château de Versailles, est constituée de gypseries, décors en plâtre, représentant la vie aux champs. Bus 6 et 7 Peyrou, arrêt Arc de Triomphe. Tram ligne 3 Plan Cabanes. Tram ligne 4 Peyrou Arc de Triomphe.

« Folie » montpelliéraine autrefois située hors les murs, l’hôtel Haguenot a été construit entre 1751 et 1760 par Jean-Antoine Giral, futur architecte de la Promenade royale du Peyrou, pour Henri de …

© Antoine de Parseval