Visite commentée de l’Îlot 8 « Renée Gailhoustet: un matrimoine en résistance », Ilot 8 à Saint-Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite commentée de l’Îlot 8 « Renée Gailhoustet: un matrimoine en résistance » Samedi 19 septembre, 11h00 Ilot 8 à Saint-Denis Seine-Saint-Denis

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Accueil par les habitant.es. Une seule visite commentée, 20 personnes. Sur inscription sur ami.es.delilot8@orange.fr

Ilot 8 à Saint-Denis Place Jean Jaurès Saint Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 81 92 53 14 [{« type »: « email », « value »: « ami.es.de.lilot8@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:ami.es.de.lilot8@orange.fr »}, {« link »: « mailto:ami.es.delilot8@orange.fr »}] Le centre-ville populaire de Saint-Denis se construit au quotidien, et y habiter se défend sur le long terme. Découvrez cette architecture audacieuse — entre passages, escaliers publics et Promenade Haute — sur les traces de la lutte des Dionysien·nes pour un logement populaire et digne. Métro ligne 13 Basilique de Saint-Denis à1mn

Visite commentée de l’Îlot 8 par les habitants

©Isabel Concheiro