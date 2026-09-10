Visite commentée de l’orgue de la cathédrale Saint-Fulcran, Cathédrale Saint-Fulcran, Lodève

Informations pratiques

Visite commentée de l’orgue de la cathédrale Saint-Fulcran Samedi 19 septembre, 14h30 Cathédrale Saint-Fulcran Hérault

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Découvrez les secrets de la mécanique du grand orgue de la cathédrale Saint-Fulcran de Lodève. Construit en 1755 par le facteur d’orgues Jean-François L’Épine, il est transformé en 1882 par Théodore Puget, qui en fait un instrument romantique doté de 36 jeux, répartis sur trois claviers de 56 notes et un pédalier de 30 notes.

La visite se conclura par un mini-concert à 18h.

Cathédrale Saint-Fulcran Place de l’Hôtel de Ville, 34700 Lodève, France Lodève 34700 Hérault Occitanie 0467440632 http://www.paroissesaintfulcran.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 43 51 06 37 »}] Cathédrale bâtie à l’emplacement de trois édifices antérieurs successifs. Clocher et nef unique du XIIIe siècle. Façade occidentale fortifiée au XIVe siècle. L’édifice a été en partie détruit en 1573, au cours des guerres de Religion. Le tympan du XIXe siècle remplace l’ancien, disparu au cours de ces guerres.

Venez découvrir la mécanique qui se cache derrière la musicalité du grand orgue de la cathédrale de Lodève ! Conçu en 1755 par le facteur d’orgue Jean-François L’Épine, l’orgue fut remanié par Puget…

© Amis des orgues