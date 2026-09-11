Visite commentée « De si beaux bâtiments », Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP, Mulhouse

Informations pratiques

Visite commentée « De si beaux bâtiments » 19 et 20 septembre Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les artistes représentent Mulhouse tantôt comme ils la rêvent ou l’imaginent, tantôt de manière fidèle, telle qu’ils l’ont sous les yeux. Ce parcours, confrontant leurs œuvres à la ville de 2026, vous permettra de saisir ses permanences et ses transformations.

Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP 5 Place Lambert, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 03 69 77 76 61 Le bâtiment, certainement construit au XVe siècle, abritait le presbytère de la paroisse Saint-Étienne jusqu’au passage de Mulhouse à la Réforme. Il a ensuite connu divers usages éducatifs (école latine, collège, école de filles) jusqu’à la fin du XIXe siècle, puis administratifs avec l’installation de services municipaux.

Rénové en 2013, il conserve, de l’époque Renaissance, son élégante tourelle. Il accueille, désormais, la Maison du Patrimoine Édouard Boeglin, du nom du conseiller municipal délégué au patrimoine à qui Mulhouse doit l’obtention du label Ville d’art et d’histoire.

Ce lieu propose de découvrir, au moyen de différents dispositifs, le processus d’édification de la ville et son fabuleux destin industriel. Ouvert du lundi au samedi de 13h à 18h30.

Les artistes représentent Mulhouse tantôt comme ils la rêvent ou l’imaginent, tantôt de manière fidèle, telle qu’ils l’ont sous les yeux. Ce parcours, confrontant leurs œuvres à la ville de 2026, de…

©Musée historique de Mulhouse