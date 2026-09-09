Visite commentée de URDLA, Urdla – Centre international estampe & livre, Villeurbanne

Informations pratiques

Visite commentée de URDLA 19 et 20 septembre Urdla – Centre international estampe & livre Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Présentation de URDLA, de son histoire, de ses ateliers, des techniques de l’estampe, de son fond d’estampes et de la nouvelle exposition Faire le sale de Delphine Reist

Lors des Journées européennes du patrimoine 2026, URDLA vous accueille les samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14 heures à 18 heures !

Urdla – Centre international estampe & livre 207, rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Villeurbanne 69100 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 65 33 34 http://www.urdla.com https://fr-fr.facebook.com/pages/URDLA-Centre-international-estampe-livre/111870461170;https://twitter.com/uurdla [{« link »: « https://urdla.com/ »}] En 1978, à l’initiative de Max Schoendorff, quelques artistes s’associèrent pour sauver d’une destruction imminente une imprimerie lithographique lyonnaise désuète et en faillite. Ce patrimoine sauvegardé (presses, pierres lithographiques centenaires), il fallut en définir l’usage. C’est au service de la création du moment que l’activité lithographique a repris vie. Aujourd’hui, une ancienne usine de 1000 m² abrite Urdla– Centre international estampe & livre. Il s’agit d’un centre d’art contemporain regroupant des ateliers d’impression (lithographie, taille-douce, taille d’épargne, typographie), une galerie et une librairie. L’association relie ainsi la sauvegarde d’un patrimoine, le soutien à la création contemporaine, et la diffusion de ses productions auprès des amateurs, collectionneurs et scolaires. Urdla sélectionne et invite une douzaine de plasticiens par an et leur offre la possibilité de pratiquer l’estampe originale lors de résidences. L’estampe – terme générique recouvrant tous les résultats d’un procédé d’impression — se caractérise par le tirage d’un nombre limité d’exemplaires numérotés et signés par l’artiste, destinés à la vente. « Originale », signifie que les artistes travaillent eux-mêmes à la fabrication des matrices, les techniciens effectuant ensuite les tirages. Métro ligne A, arrêt Flachet ; Bus 69, arrêt Flachet.

Présentation de URDLA, de son histoire, de ses ateliers, des techniques de l’estampe, de son fond d’estampes et de la nouvelle exposition Faire le sale de Delphine Reist

© Cécile Cayon