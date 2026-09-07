Visite commentée : découvrez l’ancien Olympia, Théâtre de la Coupe d’Or, Rochefort

Informations pratiques

Visite commentée : découvrez l’ancien Olympia Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Théâtre de la Coupe d’Or Charente-Maritime

Gratuit. Durée : 45 minutes. Nombre limité de places. Inscriptions obligatoires à partir du 11 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

À côté du théâtre de la Coupe d’Or et relié à celui-ci dans le cadre du projet de rénovation mené de 2007 à 2012, l’Olympia, ancien cinéma doté d’une salle de bal, permet d’évoquer l’utilisation du métal dans l’architecture. Il rappelle ainsi la place importante occupée par les ingénieurs dans l’histoire de Rochefort.

Découvrez cet espace inattendu, témoin de la vie trépidante de la première moitié du XXe siècle.

Les visites guidées de l’Olympia seront menées par un guide-conférencier, avec l’intervention d’un technicien, puis suivies d’un échange avec un membre de l’équipe du théâtre.

Théâtre de la Coupe d’Or 101 rue de la Republique, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546829160 [{« type »: « link », « value »: « http://hebre.ville-rochefort.fr »}] Exemple de théâtre de disposition classique, en trois parties : foyer et péristyle, salle et scène. Il est réalisé par le peintre-architecte de Milan, Berinzago, de 1766 à 1767. La façade est plaquée de pilastres cannelés engagés et surmontés de chapiteaux ioniques. Une balustrade dissimule la toiture.

A côté du théâtre de la Coupe d’Or et annexé à celui-ci dans le cadre du projet de rénovation mené de 2007 à 2012, **l’Olympia, ancien cinéma doté d’une salle de bal**, permet d’évoquer l’utilisation…

©Frédéric Chasseboeuf