Visite commentée : découvrez le campus du Mirail, Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail, Toulouse

Informations pratiques

Visite commentée : découvrez le campus du Mirail Samedi 19 septembre, 14h00 Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Explorez le campus de l’Université Toulouse-Jean-Jaurès avec l’association En Quête de Patrimoine, en partenariat avec la vice-présidence Culture.

Au programme : une plongée dans l’histoire du campus du Mirail et une immersion dans l’univers de la recherche, à travers des visites, des expositions et des concerts.

Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail 5, allée Antonio Machado 31058 Toulouse Toulouse 31058 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://enquetedepatrimoin.wixsite.com/site/triptyque »}]

Explorez le campus de l’Université Toulouse-Jean-Jaurès avec l’association En Quête de Patrimoine, en partenariat avec la vice-présidence Culture.

©En Quête de Patrimoine