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Visite commentée : découvrez le campus du Mirail, Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail · Toulouse

Visite commentée : découvrez le campus du Mirail, Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail
Adresse
5, allée Antonio Machado 31058 Toulouse
Ville
31058 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite commentée : découvrez le campus du Mirail Samedi 19 septembre, 14h00 Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Explorez le campus de l’Université Toulouse-Jean-Jaurès avec l’association En Quête de Patrimoine, en partenariat avec la vice-présidence Culture.
Au programme : une plongée dans l’histoire du campus du Mirail et une immersion dans l’univers de la recherche, à travers des visites, des expositions et des concerts.

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Explorez le campus de l’Université Toulouse-Jean-Jaurès avec l’association En Quête de Patrimoine, en partenariat avec la vice-présidence Culture.

©En Quête de Patrimoine

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