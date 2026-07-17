Visite commentée : découvrez le campus du Mirail, Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail · Toulouse
Informations pratiques
Visite commentée : découvrez le campus du Mirail Samedi 19 septembre, 14h00 Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail Haute-Garonne
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Explorez le campus de l’Université Toulouse-Jean-Jaurès avec l’association En Quête de Patrimoine, en partenariat avec la vice-présidence Culture.
Au programme : une plongée dans l’histoire du campus du Mirail et une immersion dans l’univers de la recherche, à travers des visites, des expositions et des concerts.
Université Toulouse Jean Jaurès, Campus du Mirail 5, allée Antonio Machado 31058 Toulouse Toulouse 31058 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://enquetedepatrimoin.wixsite.com/site/triptyque »}]
Explorez le campus de l’Université Toulouse-Jean-Jaurès avec l’association En Quête de Patrimoine, en partenariat avec la vice-présidence Culture.
©En Quête de Patrimoine
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