Visite commentée & démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges, Église Notre-Dame-des-Neiges, La Crèche

Informations pratiques

Visite commentée & démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Notre-Dame-des-Neiges Deux-Sèvres

Les visites sont gratuites ainsi que la présentation de l’orgue par l’association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’association Pour l’Orgue de Notre-Dame-des-Neiges participera, comme chaque année, aux Journées européennes du patrimoine en ouvrant les portes de l’église tout au long du week-end.

Le dimanche 20 septembre 2026, de 10h30 à 17h30, une visite commentée de l’orgue sera proposée au public.

Vous êtes pianiste ? Apportez vos partitions, essayez-vous à cet instrument et découvrez votre talent sous un autre jour.

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L’association Pour l’Orgue de Notre Dame des Neiges participera comme chaque année aux journées du Patrimoine en ouvrant les portes de l’église tout le week-end, mais surtout avec une visite de le 20…

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