Visite commentée & démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges, Église Notre-Dame-des-Neiges, La Crèche
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame-des-Neiges · La Crèche
Informations pratiques
Visite commentée & démonstration de l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Notre-Dame-des-Neiges Deux-Sèvres
Les visites sont gratuites ainsi que la présentation de l’orgue par l’association.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
L’association Pour l’Orgue de Notre-Dame-des-Neiges participera, comme chaque année, aux Journées européennes du patrimoine en ouvrant les portes de l’église tout au long du week-end.
Le dimanche 20 septembre 2026, de 10h30 à 17h30, une visite commentée de l’orgue sera proposée au public.
Vous êtes pianiste ? Apportez vos partitions, essayez-vous à cet instrument et découvrez votre talent sous un autre jour.
Église Notre-Dame-des-Neiges 79260 La Crèche La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0627151751 https://ville-lacreche.fr Parking
L’association Pour l’Orgue de Notre Dame des Neiges participera comme chaque année aux journées du Patrimoine en ouvrant les portes de l’église tout le week-end, mais surtout avec une visite de le 20…
©Mairie de La Crèche
À voir aussi à La Crèche (Deux-Sèvres)
- Le Berceau Guinguette La Crèche 17 juillet 2026
- Festival Traverse la vie est un alphabet dans le désordre nathalie léone Jardin de la Mairie La Crèche 19 juillet 2026
- Festival Traverse Le roi lear, drame joyeux Jeanne Ferron La Crèche 19 juillet 2026
- Sieste musicale La Crèche 22 juillet 2026
- Atelier créatif en famille avec La Croisée des Villages Place du Champ de Foire La Crèche 22 juillet 2026