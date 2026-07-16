Visite commentée des Archives d’Alsace, Archives d’Alsace, Strasbourg

Informations pratiques

Visite commentée des Archives d’Alsace 19 et 20 septembre Archives d’Alsace Bas-Rhin

Visite guidée du bâtiment, y compris dans les zones habituellement fermées au public : départ toutes les heures, entre 14h et 17h.

Cette visite est proposée en français.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les visites sont l’occasion de présenter des documents emblématiques de l’histoire du département et de mettre en lumière le patrimoine local.

À travers la présentation de pièces remarquables, rarement exposées, les visiteurs découvrent comment elles sont conservées, protégées des dommages du temps, et comment concilier accessibilité et préservation.

Ils explorent ainsi les coulisses du métier d’archiviste, garant d’un patrimoine pluriséculaire.

Archives d’Alsace 6 Rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg, France Strasbourg 67100 Neudorf-Port du Rhin Bas-Rhin Grand Est +33369067306 http://archives.bas-rhin.fr Les Archives départementales sont un service du Département et, depuis 2021, de la Collectivité européenne d’Alsace. A Strasbourg, douze siècles de l’histoire quotidienne des Bas-Rhinois sont conservés au sein de 42 km linéaires de documents.

Aux Archives d’Alsace, plus de 50 agents œuvrent chaque jour au service du public, des administrations et du patrimoine. Leur travail couvre plus d’une quinzaine de missions, tout au long du cycle de vie des documents. En tram : Ligne de tram C, direction « Neuhof Rodolphe Reuss » jusqu’à l’arrêt « Winston Churchill », puis longer le quai des Alpes ou emprunter la rue de l’Elbe. (5mn à pied). Ligne de bus G, direction G Rotterdam, jusqu’à l’arrêt « Danube – Le Vaisseau ». En bus depuis la gare de Kehl : prendre le bus 21 direction « Wattwiller », changer à l’arrêt « Aristide Briand » pour prendre le bus 30 direction « Robertsau Sainte-Anne / Robertsau Chasseurs » jusqu’à l’arrêt « Danube ». Parking PMR.

Les visites sont l’occasion de présenter des documents emblématiques de l’histoire du département et de mettre en lumière le patrimoine local.

© Hélène Both / CD67, 2020