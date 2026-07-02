Visite commentée des Archives de Montpellier, Archives de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée des Archives de Montpellier Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Archives de Montpellier Hérault

Visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h. Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire de Montpellier !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Archives de Montpellier vous ouvrent leurs portes et vous proposent une visite des magasins de conservation, des espaces habituellement fermés au public.

Venez échanger avec les archivistes autour de documents historiques fondateurs de la ville de Montpellier.

Archives de Montpellier 218 boulevard de l’Aéroport, 34064 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 67 34 87 50 https://archives.montpellier.fr/ https://x.com/ArchivesMtp34;https://www.facebook.com/archivesmontpellier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-des-archives-de-montpellier »}] Les Archives de Montpellier sont situées au sein de la Médiathèque centrale Émile Zola, dans le quartier Antigone. L’accueil du public se fait au 3e étage, en salle de lecture des Archives. Tramway lignes 1 et 4, arrêt Place de l’Europe. Parking Europa.

Plongez dans l’histoire de Montpellier !

© Archives de Montpellier