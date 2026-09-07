Visite commentée des Archives départementales de la Moselle, Archives départementales, Saint-Julien-lès-Metz

Informations pratiques

Visite commentée des Archives départementales de la Moselle Samedi 19 septembre, 13h30 Archives départementales Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de visiter les archives, de comprendre leur rôle et leurs missions. L’occasion également de rencontrer les professionnels engagés dans la conservation d’un patrimoine remontant au VIIIe siècle, avec des présentations de leur métier.

Archives départementales 1 allée du Château, 57070 Saint-Julien-lès-Metz Saint-Julien-lès-Metz 57070 Moselle Grand Est 33387780500 http://www.archives57.com/archives/frontSite?controller=ViewPage&id=archives https://www.facebook.com/departement57/ Les archives départementales de la Moselle sont un acteur majeur de la conservation du patrimoine écrit. Elles collectent, classent, conservent et mettent, à disposition des chercheurs, les documents produits ou reçus par les administrations publiques du département, de 706 à nos jours. Un atelier de restauration prend soin des plans, registres, liasses, parchemins et sceaux, afin d’en assurer la conservation à travers les siècles. Parking gratuit.

Le samedi 19 septembre après-midi sera l’occasion de visiter les archives de comprendre leur rôle et leurs missions. L’occasion également de rencontrer les professionnels engagés dans la conservation…

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